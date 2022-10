Governo: Giorgetti, occorre il massimo impegno per proteggere famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre “il massimo impegno per proteggere l’economia delle famiglie e delle imprese dalle emergenze gravi del presente, nella convinzione che in questi anni d’incertezza occorra proteggere la dignità e l’operosità dei cittadini, e non la logica del debito e del sussidio”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’evento di celebrazione della 98ma Giornata mondiale del Risparmio.(Rin)