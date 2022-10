Roma: Matone (Lega), a Trastevere azioni criminali, ma Gualtieri pensa a Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Calci in faccia, risse, video di questi gesti criminali: auspico che le forze dell'ordine identifichino quanto prima gli autori dell'aggressione al clochard a piazza Trilussa a Roma, e auspico pene severissime per loro. Roma è allo sbando: sporca, abbandonata a sé stessa, insicura. E con un sindaco che invece di pensare a questi fatti gravissimi, pensa a Lula". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Simonetta Matone.