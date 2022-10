Brasile: presidente cileno Boric esprime "allegria" per la vittoria di Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha espresso con un breve messaggio su Twitter la sua "allegria" per la vittoria di Luiz Inacio "Lula" da Silva alle elezioni presidenziali in Brasile. "Lula. Alegria!", recita il messaggio di Boric a commento del tweet dove lo stesso Lula celebrava la sua vittoria con una foto della sua mano mutilata appoggiata sulla bandiera del Brasile e la dicitura: "Democracia!". Sempre Boric ha poi replicato la nota ufficiale del governo cileno dove vengono espresse le congratulazioni ufficiali al presidente eletto e messi in risalto "i legami storici" tra i due paesi, così come il messaggio della ministra degli Esteri, Antonia Urrejola. "Congratulazioni a Lula e un abbraccio al popolo brasiliano. Da parte del Cile manifestiamo il nostro interesse a rilanciare l'ampia agenda bilaterale e multilaterale che unisce i nostri popoli", ha scritto Urrejola. (Abu)