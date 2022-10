Regno Unito: riscattata solo metà dei voucher per sostegno pagamento bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Regno Unito sono stati riscattati solo metà dei voucher destinati a sostenere gli utenti nel pagamento delle bollette elettriche. Lo riferisce l'emittente "Bbc", secondo cui molti clienti che dispongono di contatori con pagamento anticipato non hanno ancora impiegato le 400 sterline previste nel regime di sostegno nel pagamento delle bollette. Una società di pagamento coinvolta nell'operazione ha reso noto di di aver riscattato solo la metà del credito previsto, anche se i voucher sono validi per soli 90 giorni. Il governo britannico ha esortato i consumatori a utilizzare il credito il prima possibile. L'Energy Bill Support Scheme è stato annunciato per la prima volta dal governo a maggio e si applica in Inghilterra, Scozia e Galles. (Rel)