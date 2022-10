Migranti: Germania, per “Bild” 15 mila ingressi illegali a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ingressi illegali di migranti in Germania potrebbero essere 15 mila a ottobre. Si tratta soprattutto di siriani, afgani e nordafricani. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, sulla base del rapporto sull'analisi dell'immigrazione redatto dalla Polizia federale (Bpol) che afferma di aver visionato. A febbraio, il dato era di 3.842 migranti illegali fermati alle frontiere dalle forze dell'ordine, a luglio di 6.941 e a settembre di 12.701. Per “Bild”, il sistema di asilo della Germania rischia dunque “il collasso”. In particolare, le cifre aumentano a causa dell'autorizzazione che la Svizzera rilascia ai migranti illegali giunti sul proprio territorio per proseguire il viaggio verso la Germania. Per Manuel Ostermann, del Sindacato di polizia tedesco (Dpolg), in questo Paese entrano “1.500 clandestini al giorno” con la Bpol che ne arresta 500. Intanto, la città di Cottbus ha comunicato di non poter più accogliere migranti. Il sindaco Holger Kelch ha dichiarato: “Non ce la facciamo più”. (Geb)