Argentina-Brasile: fonti stampa, Fernandez viaggia a San Paolo per incontrarsi oggi con Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, sarà oggi in Brasile per salutare personalmente il vincitore delle elezioni presidenziali, Luiz Inacio "Lula" da Silva. E' quanto riferiscono diversi media argentini citando fonti del governo. Fernandez raggiungerà Lula a San Paolo su invito di quest'ultimo espresso al termine di una telefonata tenuta nella notte di domenica. Si sarebbe trattato di una conversazione dai toni "affettuosi", affermano le fonti del governo, dove il presidente argentino e il leader del Partito dei lavoratori (Pt) avrebbero espresso la volontà di "darsi un abbraccio" il prima possibile e conclusa quindi con il saluto di Lula: "ti aspetto domani". È da ricordare che la relazione tra i due si era cementata nel 2019 con la visita di Fernandez - allora candidato alle elezioni presidenziali argentina - nel carcere di Curitiba dove Lula stava scontando una condanna per corruzione poi revocata dalla Corte suprema. (Abu)