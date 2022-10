Ue-Usa: a Praga colloqui su Inflation Reduction Act e riflessi sui produttori europei auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del Commercio dell'Unione europea e la rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno tenuto dei colloqui oggi a Praga per discutere della legislazione statunitense che l'Ue considera discriminante nei confronti dei produttori di auto elettriche. Il cosiddetto Inflation Reduction Act, un pacchetto da 430 miliardi di dollari di agosto, mira a contrastare il cambiamento climatico, ma punta anche a rendere gli Stati Uniti il Paese leader nel mercato dei veicoli elettrici. La legge statunitense afferma che i veicoli elettrici devono essere assemblati in Nord America per beneficiare dei crediti d'imposta. L'Ue, tuttavia, ritiene che ciò discrimina le auto prodotte nei Paesi dell’Unione mentre i veicoli statunitensi venduti in Europa godono delle stesse agevolazioni fiscali di quelli europei. L'Ue e gli Stati Uniti hanno istituito una task force per affrontare la questione e Tai ha partecipato all'incontro di Praga per discuterne. "Siamo tutto sommato su una strada positiva ed è molto importante cooperare strettamente tra l'Ue e gli Stati Uniti come alleati strategici, soprattutto nella situazione che stiamo affrontando in questo momento", ha detto prima dell'incontro il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, responsabile per il Commercio. "Ci sono anche preoccupazioni relative alla legge sulla riduzione dell'inflazione e alle sue disposizioni discriminatorie. A questo proposito abbiamo istituito una task force Ue-Usa per affrontare questi problemi", ha aggiunto Dombrovskis. (segue) (Vap)