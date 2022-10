Ue-Usa: a Praga colloqui su Inflation Reduction Act e riflessi sui produttori europei auto elettriche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Industria e del Commercio ceco Jozef Sikela ha affermato che non c'è una scadenza per i colloqui, ma lo stato attuale delle è inaccettabile per l'Europa. "Sarò abbastanza franco. Penso che nella forma in cui è stato presentato, per l'Unione europea sia inaccettabile. E ci aspettiamo semplicemente che otterremo lo stesso status di Canada e Messico", ha detto Sikela alla stampa commentando l’Inflation Reduction Act. (Vap)