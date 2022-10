Francia: raggiunto record di detenuti, 72.350 persone il primo ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di detenuti in Francia ha raggiunto il numero record di 72.350 persone registrate il primo ottobre. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", spiegando che si tratta di un "livello mai raggiunto prima". "Contrariamente ai suoi (Paesi) vicini, la Francia continua ad incarcerare sempre di più con pene sempre più lunghe", scrive il quotidiano". Rispetto al primo giugno del 2020, quanto si è raggiunto la cifra più bassa con 58.109 persone, il dato è salito del 24,5 per cento. Ad oggi solamente il 41 per cento dei detenuti ha una cella individuale, mentre 20 mila persone si trova in penitenziari che hanno un tasso di occupazione superiore al 150 per cento. (Frp)