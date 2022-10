Brasile: Sereni, Lula ricostruirà clima di speranza e ricomporrà fratture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lula ha vinto! Il popolo brasiliano ha scelto il candidato progressista nel secondo turno e Lula si appresta a diventare per la terza volta Presidente del gigante latinoamericano. Avrà la responsabilità di ricostruire un clima di speranza e di fiducia, di combattere nuovamente la povertà estrema e la fame di cui soffrono tanti brasiliani, di ricomporre una frattura che è profonda, come i risultati delle elezioni dimostrano. Le sue prime parole dopo la vittoria rendono chiara la consapevolezza della sfida che lo attende: 'Non esistono due Brasili, siamo un unico paese, un unico popolo, una grande nazione'. Ma avremo modo nei prossimi giorni per riflettere su queste importanti elezioni. Ora intanto diciamo: Bentornato Presidente Lula! " Lo scrive su Facebook Marina Sereni. (Com)