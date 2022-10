Ucraina: Cremlino, accordo sul grano diventa sempre più rischioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul grano sta diventando rischioso e difficilmente realizzabile a causa dell'impossibilità di garantire la sicurezza della navigazione. Lo ha affermato Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, nel corso di un briefing con la stampa. "Dato che la Russia sta riportando informazioni sull'impossibilità di garantire la sicurezza della navigazione in queste aree, ovviamente, un accordo del genere è difficilmente fattibile. E assume un carattere diverso, molto più rischioso, pericoloso e non garantito", ha detto Peskov. Oggi l'Onu e la Turchia hanno riferito che 16 navi stanno utilizzando i corridoi del grano per esportare prodotti agricoli dai porti ucraini o raggiungerli dopo aver superato il controllo del Centro di coordinamento congiunto di Istanbul. (Rum)