Cina: Banca centrale apre a collaborazione con istituti internazionali per sviluppo criptovalute (2)

- La Banca centrale della Cina ha iniziato a studiare il lancio di una cripto moneta sovrana nel 2014, annunciando ufficialmente l'intenzione di lanciare lo yuan digitale (e-Cny) nel 2020. La diffusione della moneta ha registrato da quell'anno una crescita esponenziale, arrivando a toccare le 260 mila transazioni a gennaio 2022. L'applicazione per la gestione della criptovaluta, disponibile su dispositivi Apple e Android, è stata inoltre associata ai principali servizi di pagamento mobile, Alipay e WeChat, dove può essere utilizzata per l'acquisto di una grande varietà di beni di consumo. Attualmente lo yuan digitale è di fatto utilizzato da circa il 12-15 per cento della popolazione, concentrata a Pechino, Shanghai, Shenzhen e le altre nove città della Cina che hanno attivato i test pilota sulla moneta. (Cip)