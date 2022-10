Svezia: previsioni governo, economia si contrarrà dello 0,4 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Svezia si contrarrà dello 0,4 per cento nel 2023, in un quadro che prevede un'inflazione ancora elevata. Queste le previsioni del governo svedese, presentate oggi dalla ministra delle Finanze Elisabeth Svantesson. "Le previsioni per l'economia svedese sono fosche e vi è un rischio significativo che lo sviluppo sia peggiore rispetto allo scenario principale", ha detto Svantesson, aggiungendo che ci saranno importanti compromessi nella politica fiscale svedese in futuro. (Sts)