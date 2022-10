Ucraina: ministro Difesa turco, stasera parlerò con Shoigu dell'accordo sul grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il ministro della Difesa nazionale turco Hulusi Akar intende discutere in serata della situazione "sull’accordo sul grano" con l’omologo russo Sergej Shoigu. Lo ha detto lo stesso Akar citato dall’emittente televisiva “Trt Haber”. "Stiamo anche negoziando con funzionari ucraini e questa sera terremo colloqui con il ministro della Difesa russo Shoigu. Come sempre, continuiamo a lavorare nell'interesse della pace, della riconciliazione e del regolare svolgimento delle cose", ha detto Akar. Il responsabile della Difesa della Turchia ha affermato che sino ad oggi, nell'ambito del corridoio del grano, circa 9,3 milioni di tonnellate di grano sono state trasportate da 409 navi partite dai porti ucraini. Secondo Akar, "la sospensione di questa iniziativa non andrà a beneficio né della Russia né dell'Ucraina, né di nessun altro". (Res)