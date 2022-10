Mps: Giorgetti, governo lavorerà per gestire dismissione quota in maniera ordinata e per lasciare al mercato soggetto forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda Mps, “l'attuale governo lavorerà per gestire in maniera ordinata la dismissione della quota azionaria detenuta dallo Stato, nel rispetto degli impegni presi con la Commissione, lasciando al mercato un soggetto bancario forte e capace di operare in un’economia diversificata e articolata anche geograficamente come quella italiana”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all’evento di celebrazione della 98ma Giornata mondiale del Risparmio.(Rin)