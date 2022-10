Ue: Gentiloni, incertezza pesa come macigno sulle prospettive di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incertezza economica è, per certi versi, persino più alta di quanto non fosse nelle fasi iniziali della pandemia, e pesa come un macigno sulle prospettive di crescita. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante il suo intervento tramite videomessaggio alla 98ma Giornata mondiale del risparmio di Roma. "Il prossimo 11 novembre presenterò le previsioni economiche di autunno della Commissione. Avrete senz'altro sentito le recenti previsioni del Fondo monetario internazionale, che vedono l'economia europea in forte rallentamento e stimano una crescita per l'anno prossimo dello 0,5 per cento in area euro, mentre per l'Italia si profilerebbe una lieve recessione dello 0,2 pe cento", ha detto. "Oggi ci troviamo di fronte a molte più incognite: la guerra in Ucraina, i prezzi e le scorte di energia, l'inflazione, i tassi di interesse, le catene di approvvigionamento globali e gli sviluppi economici in Cina, solo per citare le più importanti. La difficoltà di prevedere l'evoluzione di tutte queste variabili è la causa della grande incertezza di oggi, che pesa come un macigno sulle prospettive di crescita", ha aggiunto. "Anche l'indicatore dell'incertezza economica elaborato dalla Commissione Ue è ripreso a salire in maniera decisa negli ultimi mesi. L'incertezza dei consumatori, ad esempio, si trova ormai a un livello ben più elevato di quello raggiunto durante la pandemia", ha concluso Gentiloni. (Beb)