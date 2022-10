Ue: Gentiloni, risparmio privato fondamentale per ridare slancio ai mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risparmi privati saranno indispensabili nella ripresa economica. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, durante il suo intervento tramite videomessaggio alla 98esima Giornata mondiale del risparmio di Roma. In un quadro economico in peggioramento, livelli elevati di risparmio privato costituiscono una risorsa importante per assorbire l'impatto del caro vita e sostenere i consumi, e sono anche una risorsa indispensabile per sostenere gli investimenti nelle nostre priorità comuni", ha detto. "Seppur diminuiti, i risparmi delle famiglie rimangono a un livello superiore a quelli pre-pandemici e, nel primo trimestre dell'anno, hanno ripreso a crescere a seguito dell'invasione russa in Ucraina. I fondi messi in campo da programmi europei non basteranno, da soli, a colmare il gap di investimenti per la transizione ecologica e digitale e per la sicurezza energetica. Sarà cruciale riuscire a coinvolgere anche il risparmio privato", ha aggiunto. "In una situazione di inflazione vicina al 10 per cento, impiegare il risparmio nel modo più efficace diventa ancora più importante. È necessario ampliare l'offerta di strumenti finanziari da parte delle imprese, accompagnandola a un rafforzamento delle tutele per risparmiatori e investitori e alla promozione dell'educazione finanziaria. Sarà fondamentale, in questo senso, l'attività delle banche e delle casse di risparmio", ha dichiarato nel corso del suo intervento Gentiloni. "Ci aspettano dei mesi difficili. Ma grazie alle risorse europee del Pnrr e al risparmio, tradizionale patrimonio dell'Italia, abbiamo gli strumenti per ristabilire un clima di fiducia e superare l'incertezza sulle prospettive future", ha concluso Gentiloni. (Beb)