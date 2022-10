Rdc-Ruanda: aumenta la crisi, l'Unione africana convoca colloqui di pace a Nairobi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova escalation fra Congo e Ruanda è scoppiata nel fine settimana dopo che giovedi scorso il governo degli Stati Uniti ha invitato "gli attori statali", incluso l'esercito del Ruanda, a non sostenere più i ribelli del Movimento 23 marzo (M23), gruppo armato attivo nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e il cui contrasto è al centro di una forte disputa fra Kigali e Kinshasa. Nel suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite indetto per discutere della situazione della Rdc, l'ambasciatore Usa Robert Wood, vice rappresentante per gli Affari politici speciali, ha lamentato un aggravamento delle condizioni umanitarie e di sicurezza regionali. "Nonostante gli sforzi messi in atto con il processo di Nairobi, di cui ci felicitiamo, la situazione umanitaria e della sicurezza nella regione dei Grandi Laghi rimane estremamente preoccupante", ha detto il diplomatico, osservando che gli attacchi di gruppi armati le Codeco, l'M23 o le fazioni affiliate allo Stato islamico hanno provocato dall'inizio dell'anno l'uccisione di oltre 2mila civili. "Questa violenza è inaccettabile e gli Stati Uniti invitano i gruppi armati a mettere fine alle loro aggressioni contro le popolazioni più vulnerabili della Repubblica democratica del Congo. Chiediamo inoltre agli attori statali di interrompere il loro sostegno a questi gruppi, inclusa l'assistenza delle Forze di difesa ruandesi all'M23", ha aggiunto Wood. (segue) (Res)