Rdc-Ruanda: aumenta la crisi, l'Unione africana convoca colloqui di pace a Nairobi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni statunitensi seguono la pubblicazione di un rapporto di Human Rights Watch (Hrw), in cui l'ong ha accusato alcune unità dell'esercito della Repubblica democratica del Congo (Rdc) di aver sostenuto gruppi armati coinvolti in gravi abusi durante il conflitto avviato con i ribelli del Movimento del 23 marzo (M23). L'ong denuncia un incontro tenuto a maggio scorso a Pinga, nella provincia congolese orientale del Nord Kivu, durante il quale diversi gruppi armati rivali non solo hanno concluso un patto di non aggressione, ma hanno anche formato una coalizione per sostenere le forze armate della Rdc nella lotta contro l'M23. Sempre secondo l'organizzazione, a questo incontro hanno preso parte alcuni ufficiali dell'esercito congolese che ha riunito in particolare l'Alleanza dei Patrioti per un Congo Libero e Sovrano (Apcls) di Janvier Karairi, la Nyatura Abazungu dell'Alleanza dei Nazionalisti Congolesi per la Difesa dei diritti umani (Ancdh/Afdp) di Jean-Marie Bonane e la fazione Nduma Difesa del Congo-Rénové (Ndc-R) di Guidon Mwisa Shimirai. (segue) (Res)