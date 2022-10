Rdc-Ruanda: aumenta la crisi, l'Unione africana convoca colloqui di pace a Nairobi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rinata azione armata dei ribelli M23 nell'est congolese - riformatisi nel 2017 dopo un pausa di diversi anni - ha risollevato tensioni fra Kinshasa e Kigali per la presunta collaborazione del governo ruandese nei loro attacchi, nonostante i due Paesi abbiano di recente accettato di collaborare per promuovere un’azione “regionale e coordinata” contro la minaccia rappresentata dai gruppi armati che effettuano attacchi nell’est congolese, in modo in particolare per ottenere il ritiro del Movimento del 23 marzo (M23). Nelle ultime ore, tuttavia, il portavoce del governo congolese, Patrick Muyaya, ha dichiarato che la comunità internazionale dovrebbe chiedere al Ruanda di smettere di supportare il Movimento del 23 marzo (M23). Per Muyaya, che si è espresso su Twitter, "il nostro Paese ha pagato equamente il prezzo delle conseguenze del genocidio ruandese con oltre 6 milioni di morti e milioni di sfollati". (Res)