Romania: oltre 2,7 milioni i rifugiati ucraini entrati nel Paese da inizio conflitto

- Circa 118 mila persone sono entrate nelle ultime 24 ore in Romania attraverso i valichi di frontiera, di cui circa 9.500 cittadini ucraini, in aumento di quasi il 17 per cento rispetto a venerdì. Lo riferisce l'Ispettorato generale della polizia di frontiera romena (Igpf) con un comunicato. Dal 10 febbraio scorso, due settimane prima che l'esercito russo invadesse l'Ucraina, 2,705 milioni cittadini ucraini sono entrati in Romania. La maggior parte ha proseguito il viaggio verso i Paesi dell'Europa occidentale, ma oltre 86.500 hanno scelto di rimanere in Romania. (Rob)