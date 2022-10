Migranti: Spagna, tratte in salvo 52 persone nei pressi di Lanzarote

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità marittime spagnole hanno tratto in salvo all'alba di oggi una piccola imbarcazione con a bordo 52 persone che si trovava in acque vicine a Lanzarote, nelle Isole Canarie. Come riporta l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto riferito dal Centro di coordinamento delle emergenze e della sicurezza locale. Dopo essere stati trasferiti sulla barca di soccorso, i 52 migranti sono stati trasferiti al molo di La Cebolla, ad Arrecife per essere assistiti dal personale sanitario. Secondo le prime informazioni, tutti risultano in buone condizioni di salute generali.(Spm)