- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, si è congratulato con il nuovo presidente del Brasile, Luis Inacio Lula da Silva, per la sua elezione. "Mi congratulo con il presidente eletto Lula per la sua vittoria. Non vedo l'ora di lavorare insieme per rafforzare le ottime relazioni romeno-brasiliane e su questioni globali di interesse comune", ha scritto il capo di stato su Twitter. (Rob)