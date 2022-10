Nord Macedonia: ridotti costi energia a scuole, aziende alimentari e idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Macedonia del Nord ha deciso di ridurre i costi dell'energia elettrica per le aziende del settore alimentare, le scuole e le imprese pubbliche che si occupano dell'approvvigionamento idrico del Paese balcanico. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mia". Nella conferenza stampa organizzata per comunicare le ultime misure adottate dal governo di Skopje per affrontare la crisi energetica, il primo ministro macedone Dimitar Kovacevski ha dichiarato che alle aziende dell'industria alimentare sarà fornita elettricità al prezzo di 80 euro per megawattora, mentre alle scuole e alle imprese pubbliche che si occupano di approvvigionamento idrico sarà assicurata una fornitura pari a 95 euro per megawattora. "La decisione del governo riferita alle aziende che producono prodotti alimentari di base, compresi i produttori di olio commestibile, pane e prodotti da forno, farina, latte e latticini, all'industria della carne e del pollame influirà sulla stabilizzazione dei prezzi e porterà a una riduzione prevista di un 10 per cento sui prezzi dei prodotti finali", ha precisato Kovacevski. "Per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie ci sarà la possibilità fino al primo dicembre di concludere un accordo per l'acquisto di energia elettrica al prezzo di 95 euro per megawattora, e allo stesso prezzo sarà venduta l'energia alle società che si occupano di approvvigionamento idrico e trattamento delle acque reflue che potranno così garantire una fornitura d'acqua ininterrotta e stabile ai cittadini", ha aggiunto il premier. (Seb)