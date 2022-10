© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Leader bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha in programma un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Nel prossimo futuro ci incontreremo nuovamente con Vladimir Putin e definiremo i risultati di quest'anno. Poi, come minimo, pianificheremo anche i nostri compiti per il prossimo anno", ha affermato Lukashenko.(Rum)