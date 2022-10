Ucraina: Erdogan, continueremo a lavorare per garantire export di grano dal Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continuerà i suoi sforzi per mantenere attivo l'accordo sull'esportazione di grano del Mar Nero nonostante “l'esitazione” della Russia. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo che la Russia ha annunciato nel fine settimana di aver sospeso la sua partecipazione all'iniziativa raggiunta lo scorso 22 luglio a Istanbul che ha visto Mosca e Kiev sottoscrivere accordi con Turchia e Nazioni Unite per l’esportazione di grano dal Mar Nero. "Anche se la Russia si comporta in modo esitante perché non ha ricevuto gli stessi benefici, continueremo con decisione i nostri sforzi per servire l'umanità", ha dichiarato Erdogan intervenendo oggi all’Ottavo Congresso mondiale della medicina turca a Istanbul. Separatamente, un portavoce delle Nazioni Unite ha affermato che la prima delle 40 ispezioni navali pianificate per oggi è stata completata nelle acque di Istanbul con una squadra composta solo da ispettori delle Nazioni Unite e turchi. Prima del ritiro da parte di Mosca, le squadre erano formate da quattro ispettori tra cui russi e ucraini. (segue) (Res)