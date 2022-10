© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asma. comunica in una nota che a Milano in occasione della festività dell'1 Novembre la raccolta rifiuti sarà regolare. Le riciclerie cittadine di via Olgettina, Via Corelli e Muggiano (via Riccardo Lombardi 13) resteranno aperte dalle 8 alle 15, mentre resteranno chiuse le aree di Piazzale delle Milizie e via Pedroni. La raccolta rifiuti sarà regolare nei Comuni serviti. (Com)