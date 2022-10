Veneto: Michieletto-Vianello (Lega-Lv), Autonomia non può essere messa in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autonomia "non può essere messa in discussione da nessuno né rinviato perché di tempo se ne è già perso in abbondanza. Il Natale è dietro l'angolo, pertanto non vogliamo regali ma nemmeno pacchi: bensì solo ciò che ci spetta". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali dell'intergruppo Lega-Lv Gabriele Michieletto e Roberta Vianello. "Attenzione quindi a rilanciare la palla sempre più in alto o sempre più lontana – hanno poi aggiunto - adducendo a chissà quali concertazioni trasversali: si chiama Autonomia Differenziata proprio perché ogni Regione tratta in modo diretto per avere l'Autonomia che le spetta". (Rev)