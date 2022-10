Bergamo: investe motociclista dopo lite al semaforo, Carabinieri arrestano 49 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 13:30, a Montello (Bg), i Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato un 49enne, incensurato, nato a Trescore Balneario e residente Montello, per omicidio volontario. Il fatto è successo intorno alle ore 12:30, in Via Papa Giovanni, quando, in corrispondenza di un incrocio, c'è stato un diverbio, per questioni inerenti la circolazione stradale, tra un soggetto alla guida di una Fiat Panda e un soggetto di 55 anni alla guida di una motocicletta. Quando è scattato il verde al semaforo, le vetture hanno ripreso la marcia e dopo aver percorso pochi metri, il soggetto alla guida della Fiat Panda ha speronato volontariamente il motociclista, facendolo cadere a terra dove è rimasto esanime in mezzo alla carreggiata dell’altro senso di marcia. L’automobilista si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato dai Carabinieri che, a seguito di accertamenti, lo hanno individuato e hanno raggiunto la sua abitazione, dove di lì a poco è arrivato l’autore dell’omicidio. Il soggetto è stato immediatamente arrestato e portato alla casa circondariale di Bergamo.(Com)