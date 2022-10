Ucraina: missile russo abbattuto da sistemi antiaerei è caduto nel territorio moldavo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un missile abbattuto dal sistema antiaereo ucraino è caduto questa mattina all'estremità settentrionale del villaggio di Naslavcea, nel nord della Moldova, al confine con l'Ucraina. Lo riferisce in una nota il ministero dell'Interno di Chisinau, secondo cui non ci sono state vittime ma solo alcuni danni materiali. Le autorità ucraine hanno informato che questa mattina è avvenuto un attacco contro la diga di Dnestrovsk1, nel territorio dell'Ucraina, che si trova a una distanza di 10 chilometri dalla diga di Naslavcea. L'attacco russo non ha interessato l'infrastruttura moldava ma solo alcune componenti elettriche di quella ucraina. Le autorità di Kiev hanno reso noto che non c'è il rischio di inondazioni. (Rob)