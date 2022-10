Torino: studentessa violentata in residenza universitaria. Edisu, aumentata vigilanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Una studentessa della Residenza universitaria Borsellino è stata violentata all'interno della sua stanza. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Attualmente è in corso la caccia all'uomo da parte della Polizia e il presidente di Edisu Alessandro Diretti ha affermato che, "per quanto riguarda la sicurezza della residenza, la vigilanza, già presente giorno e notte, verrà rafforzata per assicurare maggiori controlli". Sono state numerose le reazioni politiche alla vicenda. "Siamo sgomenti per quanto avvenuto - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Lo sono come Presidente, ma ancora prima come padre, e mi stringo a questa ragazza e alla sua famiglia. La Regione farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per essere al loro fianco". Dal Comune l'assessora all'Istruzione Carlotta Salerno ha spiegato che, "la violenza subita da una giovane studentessa universitaria ci lascia attoniti e profondamente addolorati. La nostra piena fiducia nei confronti delle Forze dell'Ordine, che si stanno adoperando per trovare il responsabile. Vicinanza, affetto e sostegno alla giovane donna aggredita e alla sua famiglia".