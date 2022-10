Torino: studentessa violentata in residenza universitaria. Edisu, aumentata vigilanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema è intervenuta anche la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli: "Chi deve controllare gli accessi alle palazzine Edisu? Chiediamo risposte chiare e una indagine interna se necessario, perché lo stupro di una studentessa avvenuto oggi non sia trattato come un semplice fatto di cronaca. Ci sarebbero responsabilità che non riguardano solo chi brutalmente ha commesso il fatto ma anche chi sarebbe preposto a controllare gli accessi. Le palazzine non sono un posto dove può entrare chiunque, se è avvenuto, le responsabilità devono essere chiare, individuate, punite", ha concluso. (Rpi)