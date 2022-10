Brasile: Lula presidente più votato nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luiz Inacio “Lula” da Silva è il presidente ad aver ottenuto il maggior numero di voti nella storia delle elezioni in Brasile. Con il 100 per cento delle schede scrutinate, il leader del Partito dei lavoratori (Pt), ha raccolto oltre 60,3 milioni di voti, il 50,9 per cento di quelli validi, battendo il precedente record stabilito proprio dall'attuale presidente, Jair Bolsonaro, che nel 2018 aveva raccolto 57,8 milioni di preferenze. Nelle altre due vittorie al ballottaggio presidenziale, 2002 e 2006, Lula aveva ricevuto, rispettivamente 52 e 58 milioni di voti. Numeri record anche per il capo dello Stato uscente, arrivato domenica a oltre 58 milioni di voti, quota mai raggiunta da un candidato sconfitto. (Brb)