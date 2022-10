Germania-Brasile: le congratulazioni di Steinmeier a Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, si è congratulato con Luiz Inacio Lula da Silva per la sua elezione a capo dello Stato del Brasile. In una lettera a Lula Steinmeier ha scritto: “Che siano crisi economiche, elaborazione del nostro approvvigionamento di energia o trasformazione in un'economia sostenibile, la Germania è pronta a colmare di vita il partenariato strategico tra i nostri Paesi per il bene delle nostre società e per il futuro del nostro pianeta”. (Geb)