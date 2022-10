Brasile: Cina si congratula con Lula per vittoria alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina si è congratulato con Luis Inacio "Lula" da Silva per la vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile. La Cina è disposta a collaborare con Lula per promuovere il progresso del partenariato strategico globale e augura a Brasilia di conseguire "nuovi traguardi nella costruzione nazionale", ha dichiarato il portavoce del dicastero, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna. Luiz Inacio "Lula" da Silva ha vinto il ballottaggio presidenziale contro Jair Bolsonaro ed è pronto ad assumere un nuovo mandato alla guida del Brasile. Il leader del Partito dei lavoratori ha ottenuto il 50,9 per cento dei voti contro il 49,10 per cento andato al capo dello Stato uscente, con un margine di poco più di 2 milioni di voti. (segue) (Cip)