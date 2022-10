Brasile: Cina si congratula con Lula per vittoria alle presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esattamente come al primo turno, quando però Lula aveva accumulato oltre sei milioni in più dell'avversario, Bolsonaro è risultato in testa ai conteggi per gran parte dello spoglio, perdendo il primato man mano che venivano contati i voti delle regioni del nord-est, tradizionale bacino elettorale della sinistra. Lula assumerà la guida del Brasile dal primo gennaio 2023 con l'ex governatore dello Stato di San Paolo, Geraldo Alckmin, già suo avversario alle elezioni del 2006, come vice. Si è trattato di una elezione dai numeri record: con oltre 60 milioni di preferenze, Lula diventa il presidente più votato della storia, e Bolsonaro lo sconfitto con i maggiori consensi. Si tratta della prima volta in cui un presidente torna a guidare il Brasile a distanza di tempo ed è anche la prima volta in cui un presidente si ricandida per un secondo mandato, senza riuscirci. (Cip)