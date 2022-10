Ucraina: Klitschko, l'80 per cento dei cittadini di Kiev è senza forniture idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa l'80 per cento dei cittadini di Kiev è senza forniture idriche al momento. Lo ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, fornendo un aggiornamento sugli attacchi missilistici russi di questa mattina. "Gli specialisti di Kyivvodokanal (operatore idrico della capitale) stanno lavorando per ripristinare il funzionamento delle stazioni idriche il prima possibile. Attualmente, a causa dei danni all'impianto energetico vicino a Kiev, l'80 per cento dei consumatori della capitale rimane senza approvvigionamento idrico", ha scritto il sindaco. "Per ogni evenienza, vi chiediamo di fare scorta di acqua dalle pompe e dai punti vendita più vicini. Gli specialisti stanno facendo tutto il possibile per restituire l'acqua agli appartamenti dei residenti di Kiev", ha aggiunto Klitschko. Gli operatori, inoltre, "stanno anche lavorando per ripristinare l'energia in 350 mila case a Kiev che sono rimaste senza elettricità", ha aggiunto il primo cittadino della capitale ucraina. (Kiu)