Brasile: presidenziali, per la prima volta cala astensione al secondo turno

- Per la prima volta nella storia delle elezioni presidenziali in Brasile, il livello di astensione registrato al ballottaggio è risultato minore al primo turno. Domenica le urne sono state disertate da circa 32,2 milioni di elettori, il 20,59 per cento degli aventi diritto, contro i 32,7 milioni del primo turno (il 20,9 per cento). Si è trattato anche del ballottaggio con la quota più bassa di astensioni dal 2006, anno in cui Lula vinse contro Geraldo Alckmin, colui che dal 1 gennaio 2023 il suo vice: all'epoca il 18,99 per cento dei brasiliani decise di non votare. (Brb)