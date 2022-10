Egitto: missione Ue al Cairo lancia programma da 80 milioni di euro per gestione delle frontiere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda fase del programma sarà attuata nel 2023.Il programma fa parte dei piani della Commissione europea per l'adozione del Programma pluriennale di migrazione multinazionale per il vicinato meridionale per il periodo 2021-2027 che, in linea con il nuovo patto su migrazione e asilo, riflette la comunicazione congiunta su un rinnovato partenariato con i Paesi vicini e definisce alcune priorità. Tra i principali obiettivi del programma vi è la necessità di fornire protezione agli sfollati e ai richiedenti asilo, nonché alle comunità ospitanti. Il comunicato della missione dell’Ue al Cairo evidenzia anche la necessità di rafforzare la governance e la gestione della migrazione e dell'asilo, promuovendo allo stesso tempo il rimpatrio e il reinserimento nella società attraverso un processo globale. (Cae)