Ciad: liberato ostaggio franco-australiano rapito nel fine settimana

- Il manager franco-australiano Jerôme Hugonnot, rapito venerdì scorso nel nord-est del Ciad, è stato rilasciato grazie a un intervento speciale guidato dalle forze ciadiane e francesi. Lo ha confermato il quotidiano locale "Tchad Info", precisando che l'ostaggio è stato rilasciato vicino al confine con il Niger e secondo le cui fonti l'operazione è stata condotta dalle forze francesi supportate da elementi dell'esercito nazionale ciadiano nel pomeriggio del 30 ottobre. L'uomo è tornato domenica nella capitale N'Djamena, dov'è stato accolto dalle autorità e ha raccontato il suo sequestro. In un comunicato stampa pubblicato ieri sera, il ministero degli Esteri francese ha osservato che "la Francia ringrazia le autorità ciadiane che hanno lavorato per questo rilascio", aggiungendo che Parigi ha appreso "con sollievo" del rilascio del suo connazionale che era stato rapito venerdì in Ciad. "I servizi del Ministero per l'Europa e gli Affari Esteri, a Parigi ea N'Djamena, restano mobilitati per fornire tutto il loro sostegno al nostro connazionale e alla sua famiglia", ha sottolineato ancora il Quai d'Orsay. Il governo ciadiano aveva annunciato sabato il rapimento di Hugonnot, avvenuto nel pomeriggio del 28 ottobre nella provincia nord-orientale di Wadi Fira. Secondo il comunicato stampa, Jerome Hugonnot, manager di Oryx Park per conto dell'Ong Sahara Conservation Fund, era stato rapito da individui non ancora identificati. Domenica sera il primo ministro Saleh Kebzabo ha annunciato sul suo account Twitter di aver appena appreso che l'ostaggio franco-australiano rapito venerdì era stato "trovato e portato in salvo, in buona salute". (Res)