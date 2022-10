Bulgaria: Continuiamo il cambiamento, non sosterremo un governo formato da Gerb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forza politica bulgara Continuiamo il cambiamento non sosterrà un governo formato dal partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb). E’ quanto emerso dalle consultazioni avvenute stamane tra i rappresentanti di Continuiamo il cambiamento, seconda forza politica dopo Gerb in Bulgaria, e il presidente Rumen Radev. Il capo dello Stato ha avviato le consultazioni la settimana scorsa con il partito Gerb, che ha guadagnato la maggioranza relativa alle elezioni del 2 ottobre. "Faremo ogni sforzo per formare un governo", ha dichiarato allora il vicepresidente di Gerb, Tomislav Donchev.(Seb)