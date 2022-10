Piemonte: Montaruli e Marrone (FdI), Comune restituisca extra-profitti di Iren ai Torinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo appreso della decisione dell'Antitrust rispetto al caso Iren, che se confermato, siamo certi dovrebbe portare il Comune di Torino a restituire ai Torinesi i 18 milioni di dividendi incassati dalle casse comunali perché in questo momento non è accettabile per una istituzione pubblica ottenere extra-profitti a discapito dei consumatori. Lo hanno dichiarato l'assessore alle Politiche sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone e la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli. "Le associazioni dei consumatori sono la prima linea a cui si rivolgono i cittadini per trovare sostegno nel contrastare chi sfrutta e amplifica i rincari energetici - hanno continuato Montaruli e Marrone -. Per questo motivo abbiamo deciso di stanziare 250 mila euro nel bilancio previsionale della Regione Piemonte ed ora ulteriori 250 mila euro per rafforzare e sostenere il prezioso lavoro che dovranno andare a svolgere nei difficili mesi che ci attendono", hanno concluso. (Rpi)