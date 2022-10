Fd'I: La Russa, abbiamo già fatto i conti con il fascismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono decenni che si parla delle necessità di una pacificazione nazionale. Lo fece anche Luciano Violante, nel 1996, quando diventò presidente della Camera. Ora l'arrivo dell'esponente di Fd'I alla presidenza del Senato e quello della Meloni a palazzo Chigi segnano davvero la svolta: "Siamo a un crocevia. Giorgia Meloni col suo primo discorso da premier in Parlamento, io nel mio piccolo e Fdi in tutta la sua storia, abbiamo dimostrato di sapere qual è la strada giusta da prendere. Ma gli altri? Vogliono imboccare questa strada o prendere quella opposta?". "Io - osserva infine il presidente - non so cosa vogliono fare. Il percorso che porta alla completa pacificazione e alla fine dell'interminabile dopoguerra è davanti a loro, facile da prendere. Se invece vogliono allontanarsene e continuare ad usare l'antifascismo, peraltro senza grandi risultati, come mero strumento elettorale o come alibi per dividere, nessuno glielo potrà impedire. Se sarà così, perderemo un'altra occasione", ha concluso La Russa. (Res)