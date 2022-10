Ucraina: nuovi attacchi russi in tutto il Paese, colpite infrastrutture critiche a Kiev e Kharkiv - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ondata di attacchi missilistici russi ha colpito diverse città ucraine, fra cui la capitale Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia, oltre che i sobborghi di Cherkasy, Vinnitsya, Mykolaiv, Poltava e Kryvyj Rih. Fra gli obiettivi anche questa volta le infrastrutture energetiche, come confermano le carenze di forniture elettriche e idriche nella capitale ucraina e a Kharkiv, dove è stato sospeso il servizio di trasporto della metropolitana. L'ufficio presidenziale ucraino ha reso noto che, a causa delle esplosioni in alcune strutture critiche, sono state adottate delle interruzioni di corrente di emergenza per consentirne la riparazione. "Parte della capitale è senza corrente elettrica. In alcune zone non c'è fornitura d'acqua. Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro", ha scritto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram. Anche a Kharkiv, stando a quanto riferito dalle autorità locali, due attacchi missilistici hanno colpito un'infrastruttura critica, così come nella regione di Dnipropetrovsk, dove si segnalano danni contro alcuni impianti energetici. Stessa situazione a Zaporizhzhia, capoluogo dell’omonima regione parzialmente occupata dalle forze russe, dove è stata colpita almeno un’infrastruttura energetica, stando a quanto riferito dalle autorità locali. Le sirene di allerta aerea sono ancora attive in quasi tutto il Paese. (Kiu)