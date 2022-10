Libia: presidente Alto consiglio di Stato rinnova impegno a tenere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto consiglio libico di Stato, Khaled Al Mishri, ha rinnovato l’impegno a organizzare elezioni legislative e presidenziali durante un incontro avvenuto ieri con l'inviato speciale della presidenza francese, Paul Soler. Lo ha riferito l'ufficio media del Consiglio sulla sua pagina Facebook. Durante il colloquio con Soler, Al Mishri ha discusso gli sviluppi della situazione politica in Libia e gli sforzi internazionali per risolvere la crisi politica e le modalità per completare il processo costituzionale per tenere le elezioni. All'incontro, che si è tenuto presso la sede del Consiglio nella capitale Tripoli, hanno partecipato il secondo vice capo del consiglio, Omar Bushah, nonché il nuovo ambasciatore francese in Libia, Mostafa Mihraje. (Lit)