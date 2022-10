Libia: inviato Usa accoglie con favore rinnovo mandato missione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno accolto con favore il rinnovo del mandato della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Lo ha reso noto l'inviato speciale in Libia, l'ambasciatore Richard Norland, in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter. "Gli Stati Uniti sono lieti di rinnovare per un anno il mandato della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia e si impegnano a sostenere pienamente l'inviato speciale del segretario generale, Abdoulaye Bathily, nei suoi sforzi per ridare slancio alle elezioni”, ha dichiarato Norland. Venerdì 28 ottobre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità una risoluzione che proroga il mandato della Missione per un altro anno fino al 31 ottobre 2023. (Lit)