Libia: inviato speciale Francia incontra presidente parlamento Saleh, focus su situazione politica

- L'inviato speciale della presidenza francese in Libia, Paul Soler, ha tenuto ieri una serie di incontri con il presidente della camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, nell’ambito della sua visita in Libia. Durante la sua permanenza in Libia Soler ha avuto incontri anche con il presidente dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, la ministra degli Affari esteri libico del governo di unità nazionale (Gun), Najla el Mangoush, e l'inviato delle Nazioni Unite Abdoulaye Bathily. Lo ha riferito l'ambasciata di Francia in Libia in una serie di messaggi pubblicati sul suo profilo Twitter ufficiale. Durante l’incontro con Saleh, Soler ha discusso la situazione politica in Libia e la necessità di completare la base costituzionale con l’obiettivo di organizzare elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile. L'inviato della presidenza francese ha discusso con la ministra degli Esteri gli ultimi sviluppi del processo politico e le modalità per rafforzare le relazioni di cooperazione strategica tra i due Paesi amici. Soler ha anche discusso con l'inviato delle Nazioni Unite il pieno sostegno alla mediazione portata avanti dall’Onu, sottolineando che la priorità è la sovranità della Libia e l'importanza di concordare una base costituzionale per le elezioni. (Res)