Libia-Algeria: ministri Commercio discutono aumento livello degli scambi commerciali

- Il ministro dell'Economia e del Commercio del governo di unità nazionale della Libia (Gun), Mohamed al Hawij, ha discusso con l'omologo algerino del Commercio e della promozione delle esportazioni, Kamal Rezig, gli aspetti della cooperazione congiunta e aumento del livello degli scambi commerciali tra i due Paesi. Lo riferisce il sito libico "Libya Observer", affermando che le due parti hanno anche discusso, in un incontro tenutosi a margine della riunione dei ministri arabi dell'Economia, del Commercio e delle Finanze organizzata in Algeria, in vista del vertice della Lega araba che si terrà il primo e il 2 novembre ad Algeri. Durante il colloquio, Al Hawij e Rezig hanno discusso le modalità per accelerare l'apertura del valico di frontiera di Al Dabdab con l’obiettivo di stimolare e facilitare il movimento commerciale, oltre a riesaminare e valutare accordi commerciali ed economici. I due ministri si sono detti inoltre concordi a organizzare un incontro congiunto per imprenditori e investitori in entrambi i Paesi affiancato ad una esposizione sui prodotti algerini nella capitale libica Tripoli. (Lit)