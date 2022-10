Brasile: congratulazioni di Putin a Lula, voto conferma "autorevolezza politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con Inacio Lula da Silva per la vittoria alle elezioni presidenziali in Brasile. Nel telegramma di congratulazioni pubblicato sul sito ufficiale del Cremlino, Putin ha scritto che i risultati del voto hanno confermato l'elevata autorevolezza politica di Silva. Inoltre, il presidente russo ha espresso la speranza che gli sforzi congiunti garantiranno "l'ulteriore sviluppo di una cooperazione costruttiva russo-brasiliana in tutte le direzioni". (Rum)