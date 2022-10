© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è congratulato con Luiz Inacio “Lula” da Silva per la sua elezione a presidente del Brasile. In un messaggio su Twitter, il capo del governo federale ha scritto: “Congratulazioni di cuore a Lula per l'elezione! Attendo con impazienza una stretta e fiduciosa collaborazione con il Brasile, specialmente in materia di commercio e protezione del clima”. (Geb)